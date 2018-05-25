صور.. مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى سول للمطالبة بإحلال السلام

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تظاهر عشرات النشطاء المؤيدين للسلام بمحيط السفارة الأمريكية فى العاصمة الكورية الجنوبية، ومزق المحتجون صورا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد إلغاءه اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية فجأة، وطالب المتظاهرون بالسلام رافعين شعارات " السلام بداية جديدة".

وألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس، القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك فى خطاب نشره البيت الأبيض، وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو فى سنغافورة.

وقال ترامب فى الخطاب "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك، للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذى أنطوت عليه تصريحاتك الأخيرة أشعر أن من غير المناسب فى هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذى خططنا له منذ فترة طويلة".



احتجاجات فى كوريا الجنوبية



تمزيق صور ترامب فى كوريا الجنوبية



جانب من المظاهرات



لافتة تطالب بالسلام