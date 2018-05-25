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صور.. الرئيس الفنزويلى يعلن اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر"

الجمعة، 25 مايو 2018 05:28 ص
صور.. الرئيس الفنزويلى يعلن اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر" نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الخميس، إثر أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية، اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر" مع الولايات المتحدة وكولومبيا بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مادورو خلال استعراض عسكرى فى مقر وزارة الدفاع فى كراكاس إن الموقوفين اعترفوا بأنهم "باعوا أنفسهم لخونة فى كولومبيا دفعوا لهم بالدولار الأمريكى لكى يخونوا شرفهم وقيمهم وولاءهم لقواتنا المسلحة".

ولم يوضح مادورو عدد العسكريين الموقوفين ولا رتبهم، مكتفيا بالقول ان الولايات المتحدة وكولومبيا دبّرتا هذه المؤامرة بهدف "تعليق الانتخابات الرئاسية".

وفاز مادورو فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الأحد وقاطعتها المعارضة، بحصوله على 68% من الاصوات، فى مقابل 21،2% لأبرز منافسيه هنرى فالكون الذى طعن بنزاهة الانتخابات وطالب بالغائها.

جانب من العرض العسكرى بحضور الرئيس الفنزويلى
جانب من العرض العسكرى بحضور الرئيس الفنزويلى

 

رئيس فنزويلا فى العرض العسكرى
رئيس فنزويلا فى العرض العسكرى

 

رئيس فنزويلا فى عرض عسكرى
رئيس فنزويلا فى عرض عسكرى

 

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى

 


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الرئيس الفنزويلى

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