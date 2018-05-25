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صور.. استمرار مسيرات العودة بغزة.. و115 مصابا فى جمعة "مستمرون رغم الحصار"

الجمعة، 25 مايو 2018 09:58 م
صور.. استمرار مسيرات العودة بغزة.. و115 مصابا فى جمعة "مستمرون رغم الحصار" مسيرات العودة
كتب عبد الوهاب الجندى
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أكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة فى قطاع غزة بمشاركة كافة القوى والقطاعات الشعبية كمسيرات جماهيرية شعبية بطابعها وأدواتها السلمية، لحماية حقوق الفلسطينيين فى العودة وكسر الحصار، مشيرة إلى أن "الاحتلال حاول من خلال المجزرة والحصار كسر إرادتنا ودفعنا للتراجع ومساومتنا على وطننا وقبول تصفية القضية وتمريرها".

و أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 115 مواطنا بجراح مختلفة بينهم سبعة أطفال وأربع سيدات، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين على الشريط الحدودي.

وبدأت عصر اليوم الجمعة فعاليات الجمعة التاسعة لمسيرات العودة الكبرى والتي تحمل اسم "مستمرون رغم الحصار" .

ووصل إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر حافلات انطلقت عقب صلاة العصر من مختلف مساجد قطاع غزة.

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