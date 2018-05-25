video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 25 مايو 2018 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تدرب آلاف الأشخاص لتأمين الفعاليات الصيفية

الجمعة، 25 مايو 2018 06:02 م
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تدرب آلاف الأشخاص لتأمين الفعاليات الصيفية الشرطة البريطانية
أ ش أ
إضافة تعليق

بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فى تدريب آلاف الأشخاص فى محاولة لتقليل خطر الهجمات فى الأحداث والفعاليات الكبرى التى تجرى فى الصيف.

وأطلقت شرطة مكافحة الإرهاب "حملة الأمن الصيفية" للمرة الأولى فى العام الماضى بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية فى لندن ومانشستر.
وبينما يستعد الملايين لحضور المهرجانات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية فى الأشهر المقبلة، أصدرت الشرطة دعوة متجددة للعمال وأفراد الجمهور ليكونوا فى حالة تأهب من أجل أى نشاط مشبوه.

وذكرت شبكة الشرطة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن خبرائها يعملون مع منظمين فى الأماكن الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد لضمان قدرة آلاف الأطقم العاملة على تقليل فرص الهجمات وتخفيف الأثر إذا وقعت أى حوادث.

وشدد الضباط على أنه لا توجد معلومات استخبارية تشير إلى تهديد متزايد للأحداث الصيفية، لكنهم حثوا الناس على الإلمام بمعلومات السلامة.


وقال كبير مفتشى الشرطة نيك ألدوورث، المنسق الوطنى لاستراتيجية الحماية الشرطية "إن حملة الأمن الصيفية تتعلق بالتأكد من أن يتمتع المواطنون بالأمان من خلال معرفة أن الموظفين والأطقم العاملة حولهم مدربون على معرفة ما يجب فعله لمواجهة أى أحداث طارئة".


وأضاف "من المحزن أننا رأينا أن هذه الأحداث العامة الكبيرة والمساحات المزدحمة يمكن استهدافها من قبل أولئك الذين يريدون التسبب فى الأذى، لكننى أريد أن أطمئن الجمهور بأن الشرطة والشركاء ومنظمى الفعاليات يبذلون كل ما فى وسعهم للحفاظ على سلامتهم وأمنهم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا: مليارات تكلفة الخروج من نظام جاليليو للملاحة عبر الأقمار الصناعية

بريطانيا تطالب بمحاسبة روسيا عن أفعالها بعد تقرير عن إسقاط طائرة ماليزية

بريطانيا

مكافحة الإرهاب

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يحشد الفراعنة لمواجهة الكويت فى أولى "بروفات" مونديال روسيا.. ناشئو الطائرة فى مواجهة كينيا بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.. ومنتخب السلة يصطدم بالبحرين ودياً

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

دفتر أحوال المواطن.. حسنى" فقد بصره ويحتاج لعملية "زرع عصب وأسرته تناشد الدولة علاجه.. شكوى من انتشار القمامة بجوار مركز تحسين البيئة فى الباجور .. سكان شارع 6 أكتوبر بالعمرانية يستنكرون تكرار انقطاع المياه عن

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة