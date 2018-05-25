شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تدرب آلاف الأشخاص لتأمين الفعاليات الصيفية

أ ش أ

بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فى تدريب آلاف الأشخاص فى محاولة لتقليل خطر الهجمات فى الأحداث والفعاليات الكبرى التى تجرى فى الصيف.

وأطلقت شرطة مكافحة الإرهاب "حملة الأمن الصيفية" للمرة الأولى فى العام الماضى بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية فى لندن ومانشستر.

وبينما يستعد الملايين لحضور المهرجانات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية فى الأشهر المقبلة، أصدرت الشرطة دعوة متجددة للعمال وأفراد الجمهور ليكونوا فى حالة تأهب من أجل أى نشاط مشبوه.

وذكرت شبكة الشرطة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن خبرائها يعملون مع منظمين فى الأماكن الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد لضمان قدرة آلاف الأطقم العاملة على تقليل فرص الهجمات وتخفيف الأثر إذا وقعت أى حوادث.

وشدد الضباط على أنه لا توجد معلومات استخبارية تشير إلى تهديد متزايد للأحداث الصيفية، لكنهم حثوا الناس على الإلمام بمعلومات السلامة.



وقال كبير مفتشى الشرطة نيك ألدوورث، المنسق الوطنى لاستراتيجية الحماية الشرطية "إن حملة الأمن الصيفية تتعلق بالتأكد من أن يتمتع المواطنون بالأمان من خلال معرفة أن الموظفين والأطقم العاملة حولهم مدربون على معرفة ما يجب فعله لمواجهة أى أحداث طارئة".



وأضاف "من المحزن أننا رأينا أن هذه الأحداث العامة الكبيرة والمساحات المزدحمة يمكن استهدافها من قبل أولئك الذين يريدون التسبب فى الأذى، لكننى أريد أن أطمئن الجمهور بأن الشرطة والشركاء ومنظمى الفعاليات يبذلون كل ما فى وسعهم للحفاظ على سلامتهم وأمنهم".