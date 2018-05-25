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الجمعة، 25 مايو 2018 03:20 م
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روسيا تدرس مقاضاة فيس بوك لانتهاك سياسة تخزين بيانات المستخدمين الروس

الجمعة، 25 مايو 2018 01:52 م
روسيا تدرس مقاضاة فيس بوك لانتهاك سياسة تخزين بيانات المستخدمين الروس زوكربيرج مؤسس فيس بوك
أ ش أ
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 أعلن رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتنقية المعلومات (روسكوم نادزو)، ألكسندر جاروف، أن الهيئة ستنظر، فى وقت لاحق من العام الجارى، فى أمر مقاضاة شركة التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، إذا ما تبين لها أن الأخيرة لم تمتثل لقواعد تخزين البيانات المحلية وأنها تنتهك سياسة تخزين بيانات المستخدمين الروس.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن جاروف قوله إن (روسكوم نادوز) قد تقاضى (فيسبوك) أو تطلب منها تقديم الوثائق القانونية بشأن خططها للامتثال للقوانين الروسية، مشيرا إلى أن الهيئة قلقة من كون عملاق التواصل الاجتماعى (فيسبوك) لا يقوم بتخزين بيانات المستخدمين الروس محليا، أو لا يعمل بالسرعة الكافية لمسح المحتويات غير القانونية، كما شدد على أنه لا توجد خطط حتى الآن لإغلاق (فيسبوك) فى روسيا.


وتأتى تحذيرات هيئة الرقابة الروسية بعد قيامها بإغلاق موقع (تليجرام) للرسائل النصية، الشهر الماضى، لرفض الموقع تقديم مفاتيح التشفير الخاصة به.


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