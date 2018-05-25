رئيس الوزراء المجرى يتعهد بوضع سياسة للأسرة لمواجهة انخفاض عدد السكان

بودابست (أ ش أ)

تعهد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، بإطلاق "خطة عمل جادة بشأن سياسة الأسرة" لمواجهة الانخفاض الديموجرافى فى المجر بحلول عام 2030.

وألقى أوربان - وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو فى نسختها الأوروبية اليوم الجمعة، باللوم على النزعة نحو الديمقراطية الليبرالية، التى أدعى أنها قوضت القيم العائلية التقليدية وفشلت فى حماية حدود المجر من الهجرة.

وقال أوربان "إن هناك أنواعا كثيرة من العائلات، والعديد من طرق الحياة و(الديمقراطية الليبرالية) تقول إنه لا ينبغى لنا أن نفرق بين هذه الأنواع .. إنها تريد ضمان المعاملة المتساوية فى القانون .. وهذا هو أحد الأسباب التى تجعلنا نشهد الآن تراجعًا ديموجرافيًا".

وسجل عدد سكان المجر انخفاضا منذ عدة عقود، حيث انخفض من 10 ملايين فى عام 2010 إلى 771ر9 مليون فى يناير 2018.

وتعهد أوربان - الذى أعيد انتخابه فى أبريل الماضى - "بإبقاء المجر آمنة ومسيحية" ودعا بلاده وأوروبا إلى اعتماد "نسخة حديثة من الديمقراطية المسيحية" فى العقود القادمة.

وأشار إلى أن "الديمقراطية المسيحية تحمينا من الهجرة، وتدافع عن الحدود، وتدعم النموذج العائلى التقليدى لرجل واحد، وامرأة واحدة، وتعتبر حماية ثقافتنا المسيحية أمرًا طبيعيًا".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المجرى وصف هجرة المسلمين إلى أوروبا بالغزو، وكثيرا ما أشار أوربان - المعروف بمعاداته للأجانب - إلى أن موجة اللاجئين "تهدد التوازن الديموجرافى والهوية المسيحية فى أوروبا".

وأقام أوربان جدارا على الحدود مع صربيا لمنع اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين المسلمين من دخول المجر الواقعة فى شرق أوروبا والتى تعتبر بوابة للاتحاد الأوروبى.