المقاومة اليمنية تسيطر على مديرية الفازة ومفرق زبيد

(أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قوات المقاومة اليمنية سيطرت اليوم، الجمعة، باشتراك وبإسناد من القوات الإماراتية والسودانية على مديرية الفازة بالكامل ومفرق زبيد ومحاصرة العدو فى مديرية التحيتا ومديرية الزبيد بالساحل الغربى مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالا وانسحاب قوات ومليشيات الحوثي.

يذكر أنه احتدمت المواجهات العسكرية بين قوات المقاومة الجنوبية المدعومة إماراتياً، ومليشيات الحوثي، فجر اليوم الجمعة، فى أطراف مديرية التحيتا غرب مدينة الحديدة، حيث شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.