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القوات البحرية الماليزية تشارك فى مناورات "ريمباك" بهاواى الأمريكية

الجمعة، 25 مايو 2018 01:16 م
القوات البحرية الماليزية تشارك فى مناورات "ريمباك" بهاواى الأمريكية البحرية الماليزية
كوالالمبور (أ ش أ )
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أعلن قائد الأسطول الغربى للقوات البحرية الماليزية محمد روسلان محمد رملى اليوم الجمعة، أن القوات البحرية ستشارك لأول مرة فى أكبر المناورات البحرية العسكرية "ريمباك" المقررة 27 يونيو المقبل فى أرخبيل هاواى الأمريكية.

وقال محمد - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن مشاركة القوات فى المناورات ستنفعها فى تحسين الاستراتيجية العسكرية واستعداد أفراد القوات وتعزيزاتها العسكرية.

وتابع قائلا : " إن هذا يعدّ حدثاً تاريخياً بالنسبة للقوات البحرية الماليزية فى تلك المناورات ذات المستوى العالمى وأنها ستكون أفضل منبر لنرى مدى مرونة القوات واستعداد معداتها ".

وأضاف قائد الأسطول الغربى أن "هذا أيضا سيثبت قدرة القوات على إجراء العمليات المشتركة مع القوات الأجنبية إلى جانب زيادة أفرادها علماً ومعرفةً".

 


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