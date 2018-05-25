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العثور على سيارة مفخخة ثانية ببنغازى وارتفاع عدد القتلى إلى 7 أشخاص

الجمعة، 25 مايو 2018 03:23 ص
العثور على سيارة مفخخة ثانية ببنغازى وارتفاع عدد القتلى إلى 7 أشخاص تفجير سيارة مفخخة فى مدينة بنغازى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت التحريات العامة بمديرية أمن بنغازى العثور على سيارة مفخخة قرب مقهى البطريق سابقا خلف المدينة الرياضية بنغازى، مؤكدين ورود معلومات عن سيارة مفخخة أخرى فى سلوق ويدعون لأخذ الحيطة والحذر.

بدورها أكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثي، وصول 7 قتلى و10 جرحى إلى المستشفى جراء تفجير سيارة مفخخة فى شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازى.

فيما أكد وزير الداخلية الليبي فى الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى تفجير سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر فى مدينة بنغازى.

وقال وزير الداخلية الليبى فى تصريحات لموقع "العين" الإماراتى، اليوم الجمعة، أن السيارة المفخخة وضعت قبل التفجير بلحظات وذلك بحسب تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأكد وزير الداخلية الليبى أن السيارة تم وضعها فى منطقة مكتظة بالسكان ، مشيرا إلى أن معرض للمنتجات السورية فى المنطقة أربك حركة المرور وأدى لاكتظاظ المنطقة بالمارة، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزى والبحث الجنائى فى بنغازى تقوم بواجباتها بشكل كامل.

وتعهد وزير الداخلية الليبي بدحر الإرهاب فى مدينة بنغازى، مشيرا إلى أن ليبيا تتعرض لهجمات إرهابية كأى دولة فى العالم متوعدا بملاحقة الجناة.

 

 

 

 


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