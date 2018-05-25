العثور على الصندوق الأسود الثانى للطائرة الكوبية المنكوبة

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عثرت السلطات الكوبية على الصندوق الأسود الثانى لطائرة الركاب التى تحطمت مؤخرا عقب وقت قصير من إقلاعها، وأسفرت عن مقتل 111 شخصا.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن اثنين من الناجين عقب الحادث لا يزالان فى حالة خطيرة بأحد المستشفيات فى العاصمة "هافانا"، مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث قبل نحو شهر.

وكانت طائرة من طراز (بوينج 737) قد تحطمت - الأسبوع الماضى - بالقرب من مطار (خوسيه مارتي) الدولى فى العاصمة الكوبية (هافانا)، بعد وقت قصير من إقلاعها حيث كانت تقوم برحلة داخلية متجهة إلى مدينة (هولجوين).