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الجمعة، 25 مايو 2018 10:20 ص
خالد صلاح
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الصين تبدى استعدادها للتعاون مع الحكومة الماليزية الجديدة

الجمعة، 25 مايو 2018 08:33 ص
الصين تبدى استعدادها للتعاون مع الحكومة الماليزية الجديدة الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ
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قال السفير الصينى لدى ماليزيا "باى تيان"، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة الجديدة لتعزيز العلاقات بين كوالالمبور وبكين، والتى وصفها بأنها تستند إلى روح الثقة والمساواة من أجل تحقيق المنافع المتبادلة والنجاح المشترك.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الجمعة، عن بيان للسفير الصينى، قوله، إن بكين واثقة من أن العلاقات بينها وبين الحكومة الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، ستحقق إنجازات جديدة.

وأضاف البيان "نقدر دعم مهاتير محمد الذى أبدى دعمه لمبادرة (الحزام والطريق) ورحب بالاستثمارات الصينية بعد توليه إدارة البلاد"، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر ماليزيا شريكة مهمة لها لطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين، وتستعد لترويج مبادرة "الحزام والطريق" مع ماليزيا، لتحقيق الازدهار المتبادل من أجل التنمية فى البلدين وكذلك تطوير المجتمع الآسيوى.

 

 

 


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