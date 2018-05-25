الحكومة الموريتانية: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية عقيدة وثوابت

نواكشوط أ ش أ

انتقد وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية فى تصريحات زعيم حركة (حزب أفلام) غير المرخصة التى أساء خلالها للقضية الفلسطينية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس فى نواكشوط، إن المتفق عليه لدى السياسيين الجادين الوطنيين أن موريتانيا دولة مسلمة مائة بالمائة والقضية الفلسطينية بالنسبة للموريتانيين قضية عقيدة وثوابت.

وأشار إلى أن النظام الحالى رسخ هذه الثوابت من خلال تلك الخطوات التاريخية التى اتخذها، كما أنه كان دائما سباقا فى كل نشاط أو حدث متعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى المواقف النبيلة والمتألقة للرئيس الموريتانى فى هذا الجانب بدء بطرده للسفير الإسرائيلى وقطع العلاقات مع إسرائيل.