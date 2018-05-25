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ارتفاع عدد المفقودين فى إعصار ماكانو بجزيرة سقطرى اليمنية إلى 40 شخصا

الجمعة، 25 مايو 2018 07:11 ص
ارتفاع عدد المفقودين فى إعصار ماكانو بجزيرة سقطرى اليمنية إلى 40 شخصا اعصار ماكانو فى اليمن
صنعاء أ ش أ
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ارتفع عدد المفقودين فى إعصار (ماكانو)، الذى ضرب جزيرة (سقطرى) اليمنية إلى 40 مفقودا من جنسيات متعددة .

ونسبت قناة (سكاى نيوز)، اليوم الجمعة لمصادر يمنية - لم تسمها - القول إن 17 يمنيا، و19 هنديا، إضافة إلى ثلاثة سودانيين وصومالى واحد، فقدوا جراء هذا الإعصار، فيما لم تتوفر أية معلومات من جزيرة "عبد الكوري" التابعة لأرخبيل سقطرى بسبب الانقطاع التام للاتصالات.

يأتى هذا فى وقت استمرت فيه عمليات الإجلاء لعشرات الأسر فى مدينة (حديبو) التابعة للأرخبيل، وكانت مصادر يمنية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن 70 فى المائة من الأرخبيل أضحى خارج نطاق الاتصال بسبب انقطاع شبكة الاتصالات.

 


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