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الجمعة، 25 مايو 2018 11:38 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة لـ 112 شخصاً

الجمعة، 25 مايو 2018 10:25 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة لـ 112 شخصاً الطائرة الكوبية المنكوبة
(أ ف ب)
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ذكرت شبكة "فرانس 24" أن عدد ضحايا الطائرة الكوبية المنكوبة منذ أيام ارتفع اليوم/ الجمعة، إلى 112 شخصاً بعد وفاة سيدة بإحدى المستشفيات.

وأضافت الشبكة أنه بعد وفاة السيدة البالغة من العمر 40 عاماً، نتيجة حروق شديدة، فإنه لم يتبق سوى ناجٍ واحد من ركاب الطائرة التى تحطمت يوم 18 مايو الجاري.

وكانت السلطات الكوبية قد أعلنت، السبت الماضي، العثور على الصندوق الأسود (السجل الأول) لطائرة الركاب بوينج 737.

ونقلت وسائل إعلامية منذ أيام عن وزير النقل الكوبي، عادل رودريجز، قوله إن الطائرة كانت فى حالة جيدة، معرباً عن أمله فى العثور على السجل الثانى بلطائرة والذى من شأنه مساعدة المحققين بشكل أكبر لتحديد سبب الحادث.

وأعلنت كوبا، عقب وقوع الحادث، عن يومَى حداد قومى على الضحايا وتنكيس الأعلام إلى النصف على المبانى العامة، بينما كثّف عمال الإغاثة جهودهم لتحديد هويات ضحايا أحد أكبر كوارث الطيران فى تاريخ البلاد، فيما أمر الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، بإنشاء لجنة للتحقيق فى أسباب الحادث.

 


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الطائرة الكوبية المنكوبة

الطائرة الكوبية

كوبا

سقوط طائرة




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