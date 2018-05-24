وكالة: كوريا الشمالية تنتهى من تفكيك موقع التجارب النووية بالكامل

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية هدمت بالكامل موقع بونجى-رى للتجارب النووية لضمان الشفافية فى عملية وقف التجارب النووية.

وأضافت أن هدم الموقع "أغلق بالكامل مداخل الأنفاق" مشيرة إلى أن نفقين هناك كانا معدين للاستخدام لإجراء "تجارب نووية قوية تحت الأرض".

وذكرت الوكالة أن الهدم لم يسبب أى تسرب لمواد إشعاعية ولم يكن له تأثير سلبى على البيئة المحيطة.

وقالت الوكالة "وقف التجارب النووية عملية مهمة نحو نزع السلاح النووى".