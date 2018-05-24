الرئيسية أخبار عالمية وسائل إعلام: الولايات المتحدة تمهل 2 من الدبلوماسيين الفنزويليين 48 ساعة لمغادرة البلاد الخميس، 24 مايو 2018 03:21 ص البيت الأبيض كتب هيثم سلامة إضافة تعليق أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الولايات المتحدة أمهلت 2 من الدبلوماسيين الفنزويليين 48 ساعة لمغادرة البلاد. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الأزهر يستنكر عرض سفير أمريكا بإسرائيل لصورة القدس دون الأقصى..ويؤكد: دونه الأرواح ميشيل تحتفل بذكرى زفافها من أوباما.. ورئيس أمريكا السابق يلبسها حذاءها الولايات المتحدة امريكا دبلوماسيين فنزويليين التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى "#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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