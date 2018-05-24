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وزير إسرائيلى يهاجم الاتحاد الأوروبى لانتقاده عنف الاحتلال: اذهبوا للجحيم

الخميس، 24 مايو 2018 12:29 ص
وزير إسرائيلى يهاجم الاتحاد الأوروبى لانتقاده عنف الاحتلال: اذهبوا للجحيم شرطة الاحتلال
كتب: أحمد علوى
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هاجم وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، الاتحاد الأوروبى بسبب انتقاد التكتل لمعاملة الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين من عرب إسرائيل.

وقال فى تصريحات إذاعية له الأربعاء، "إذهبوا إلى ألف ألف جحيم".

وأضاف: "هذه هى قمة العصبية والنفاق، فالاتحاد الأوروبى هو نفسه الذى يتملق إيران ويساعدها فى مواجهة العقوبات الأمريكية".

وكان الاتحاد الأوروبى قد دعا الثلاثاء إلى "تحقيق سريع" فى أنباء تفيد بأن ضابط شرطة إسرائيلى كسر ساق ناشط اجتماعى من عرب إسرائيل خلال اعتقاله فى مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وأوقفت الشرطة الناشط جعفر فرح خلال تعامل الشرطة مع محتجين من عرب إسرائيل كانوا يتظاهرون دعماً للمحتجين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال شتاينتز: "الاتحاد الأوروبى لا يمثل الدول الأوروبية. إنه منظمة لا يقودها أحد، وتعيش من أجل نفسها. الاتحاد الأوروبى أقل ودية من الدول الأوروبية التى تشكلها".

 


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