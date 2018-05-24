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مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى هجوم ببغداد الانتحارى

الخميس، 24 مايو 2018 02:06 ص
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى هجوم ببغداد الانتحارى هجوم انتحارى فى بغداد _ صورة أرشيفية
رويترز _ أ.ش.أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، بارتفاع حصيلة قتلى التفجير الذى استهدف منطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال المصدر ـ لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن التفجير هو الأول من نوعه فى بغداد عقب الانتخابات، مشيرا إلى أن منطقة الشعلة تعتبر أبرز وأقوى معاقل التيار الصدرى الفائز فى الانتخابات العراقية.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى الطب العدلي".

يذكر أن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا حاول استهداف متنزه فى منطقة الشعلة شمالى بغداد، حيث منعته قوة من شرطة النجدة الدخول للمتنزه وفجر نفسه، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم ضابط برتبة ملازم أول وإصابة مدنيين بجروح.

 

 


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قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى استهدف منطقة الشعلة شمال بغداد

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