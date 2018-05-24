مقتل وإصابة 20 عنصرا حوثيا فى معارك مع القوات الحكومية بصعدة

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وإصابة 20 من عناصر ميليشيا الحوثى بينهم اثنان من القيادات الميدانية وأسر 4 آخرين فى معارك مع القوات الحكومية فى مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسى للمتمردين.

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس، " أن القوات الشرعية استكملت تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية، وأصبحت تحاصر المليشيا الانقلابية فى مركز مديرية باقم، تمهيدًا للسيطرة عليه".

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربى نفذت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وأهدافا أخرى للمتمردين فى مديرية مٌنبه الحدودية بصعدة .. كما شنت قوات التحالف قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع للمتمردين الحوثيين فى مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية بصعدة.

ولفتت إلى تجدد المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين فى مديرية نِهم شرقى العاصمة صنعاء بعد فترة طويلة من الهدوء، حيث دارت معارك عنيفة فى مناطق المجاوحة والمدفون وعيدة وجبل المنارة الاستراتيجي.مضيفة أنه تخللت المواجهات تبادل للقصف بالمدفعية الثقيلة وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى.