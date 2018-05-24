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مسئول أمريكى: جهود الفلسطينيين للانضمام لمنظمات دولية "غير مجدية"

الخميس، 24 مايو 2018 07:33 ص
مسئول أمريكى: جهود الفلسطينيين للانضمام لمنظمات دولية "غير مجدية" محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
الامم المتحدة (أ ف ب)
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صرح مسئول أمريكى لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء أن الجهود التى يبذلها الفلسطينيون للانضمام إلى منظمات دولية "سابقة لاوانها" و"غير مجدية".

وكان منسق الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط نيكولاى ملادينوف صرح الاربعاء ان فلسطين انضمت الى وكالتين اضافيتين تابعتين للامم المتحدة، بعد انضمامها فى 2011 الى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد.

وقال ملادينوف خلال الاجتماع الشهرى لمجلس الامن المخصص للشرق الاوسط "فى الخامس عشر من مايو انضمت فلسطين الى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، والى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، وذكر بان فلسطين انضمت ايضا الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التى تتخذ فى لاهاى مقرا لها.

وقال مسؤول أمريكى لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "جهود الفلسطينيين للانضمام الى منظمات دولية سابقة لاوانها وغير مجدية".

واضاف ان "الطريق الواقعى الوحيد ليحصل الفلسطينون على وضع دولة يمر عبر مفاوضات مباشرة (مع الاسرائيليين) تهدف الى التوصل الى سلام شامل ودائم".

 


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