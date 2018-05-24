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الخميس، 24 مايو 2018 08:52 ص
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لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة ترفع إجراءات مفروضة على كوريين شماليين

الخميس، 24 مايو 2018 08:24 ص
لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة ترفع إجراءات مفروضة على كوريين شماليين الأمم المتحدة
(أ ف ب)
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أعلن دبلوماسيون أن لجنة العقوبات فى مجلس الأمن الدولى سمحت، اليوم الأربعاء، برفع موقت للعقوبات الدولية عن مسؤولين كوريين شماليين ليتمكنوا من السفر إلى سنغافورة تمهيدا للقمة التى يفترض أن تعقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ولبت اللجنة بذلك طلبا تقدمت به سنغافورة ويتعلق بعدد من المسؤولين الذين يفترض أن يشاركوا فى اجتماعات تحضيرية للقمة وكذلك فى القمة نفسها المقررة فى 12 يونيو.

وكتب سفير سنغافورة فى الأمم المتحدة برهان غفور فى طلبه إلى لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن "هذه القمة تشكل فرصة لدفع هدف تسوية سلمية للملف النووى الكورى الشمالى واحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، قدما".

ولم ترد فى الطلب أى مواعيد لتعليق العقوبات ولا عدد او أسماء الأشخاص الذين يطلب رفع العقوبات عنهم.

وتمنع العقوبات التى أعلنتها الامم المتحدة ضد كوريا الشمالية، ثمانين شخصا من السفر إلى الخارج. كما تنص على تجميد موجوداتهم فى الخارج.

ووعدت الولايات المتحدة الأربعاء بأن تعلن "الأسبوع المقبل" قرارها النهائى حول عقد أو عدم عقد القمة بين ترامب وكيم فى سنغافورة فى 12 يونيو.

 


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