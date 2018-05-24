قرصنة ضخمة لنصف مليون "راوتر" حول العالم

واشنطن أ ش أ

كشف باحثون فى شركة سيسكو - العالمية الرائدة فى مجال تقنية المعلومات والشبكات - عن تعرض أكثر من نصف مليون موجه إنترنت "راوتر" وجهاز تخزين شبكى فى نحو 54 دولة حول العالم لقرصنة عن طريق تطبيق خبيث متطور.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الخميس، أن الباحثين اطلقوا اسم "فى بى إن فلتر" على التطبيق الخبيث، الذى يمكنه إيقاف أجهزة "الراوتر" عن العمل، علاوة على إمكانية سرقة بيانات الدخول وكلمات السر ومراقبة أنظمة التحكم الصناعية.

وتعتقد سيسكو أن الحكومة الروسية تساند المجموعات التى قامت بتصميم ونشر التطبيق الخبيث VPNFilter"، متوقعة أن يكون بمثابة تحضير لهجوم إلكترونى ضخم فى المستقبل على أوكرانيا.

وكانت المباحث الفيدرالية الأمريكية قد حصلت على أمر قضائى بمصادرة نطاق على الإنترنت تعتقد وزارة العدل الأمريكية أن مجموعة للهاكرز الروس تدعى "سوفاسي" استعملته للتحكم فى الأجهزة المصابة، بحسب موقع "سى نت" التقنى المتخصص.

وأشار نفس الموقع إلى أن المجموعة، التى تستعمل أسماء أخرى مثلApt28" و "فانسى بير"، يعتقد بمسؤوليتها عن شن العديد من الهجمات على مواقع تابعة لهيئات حكومية وعسكرية وأمنية منذ عام 2007.