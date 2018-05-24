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فلسطينيون يشيعون جثمان الطفل عدى أبو خليل فى رام الله - صور

الخميس، 24 مايو 2018 12:33 م
فلسطينيون يشيعون جثمان الطفل عدى أبو خليل فى رام الله - صور تشييع جثمان فلسطينى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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شيع أهالى قرية عين سينيا شمالى رام الله، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عدى أكرم أبو خليل (15عاما) الذى استشهد متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل 8 أيام، خلال مواجهات عند المدخل الشمإلى لمدينة البيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبى، وصولا إلى قرية عين سينيا مسقط رأس الشهد، وسط هتافات تطالب "بالرد والثأر لدماء الشهداء".

ونقل الجثمان إلى منزل عائلة الشهيد، لالقاء نظرة الوداع عليه، وعلّت فى المكان أصوات الزغاريد الممزوجة بالدموع وألقيت الورود على جثمان الشهيد الطفل، وأدت صعوبة الموقف إلى انهيار والدة الشهيد التى فقدت وعيها.

ونقل جثمان الشهيد على أكتاف الشبان، إلى مسجد القرية، حيث ادى المصلون صلاة الظهر والجنازة عليه، ثم نقل إلى مقبرة القرية ليوارى الثرى.

فلسطينيون يشيعون جثمان الطفل عدى أبو خليل
فلسطينيون يشيعون جثمان الطفل عدى أبو خليل

 

والدة الطفل عدى أبو خليل
والدة الطفل عدى أبو خليل

 

جانب من بكاء والدة الطفل الشهيد
جانب من بكاء والدة الطفل الشهيد

 

صراخ والدة الطفل خلال الجنازة
صراخ والدة الطفل خلال الجنازة

 


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