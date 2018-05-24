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الخميس، 24 مايو 2018 10:42 م
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صور.. سفير السعودية باليمن: نتعامل مع إعصار ماكونو فى محافظة سقطرى

الخميس، 24 مايو 2018 10:22 م
صور.. سفير السعودية باليمن: نتعامل مع إعصار ماكونو فى محافظة سقطرى إعصار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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قال السفير السعودى باليمن محمد آل جابر، إن فريق برنامج إعادة الإعمار  السعودى فى اليمن "مكتب محافطة سقطرى" يعمل مع السلطة المحلية فى المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة من إعصار ماكونو.

وأكد فى تدوينة على حسابه الرسمى بتويتر: "تم فتح الطرقات ومساعدة المنكوبين تمهيدا لوصول الإغاثة والإيواء التى منعت الظروف الجوية وصولها هذا اليوم".

وأضاف": تستعد طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسن الظروف الجوية".

تغريدة ال جابر
تغريدة ال جابر

 


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سفير السعودية باليمن

السعودية

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