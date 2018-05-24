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الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
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صور.. سريلانكا تغرق فى مياه الفيضانات وشلل تام بالحركة المرورية

الخميس، 24 مايو 2018 01:53 م
صور.. سريلانكا تغرق فى مياه الفيضانات وشلل تام بالحركة المرورية فيضانات سريلانكا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تسببت الأمطار الغزيرة فى سريلانكا إلى فيضانات عارمة فى البلاد، اليوم الخميس،وفى شوارع المدن السريلانكية، مما أعاق حركة السير وعطل الحياة فى المدن التى ضربها الفيضان، ويأتى ذلك بعد يومين عانت خلالهما البلاد من الأمطار ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل ونزوح أكثر من 1000 آخرين، وذلك حسب ما ذكره مسئولين.

وتسبب البرق فى مصرع 6 أشخاص، فيما لقى آخر مصرعه جراء انهيار أرضى فى أنحاء متفرقة من الجزيرة، وذكر مركز إدارة الكوارث بالبلاد، أنه تم نقل 1024 شخصا إلى مواقع آمنة، كما تم إرسال المئات من جنود الجيش وقوات الشرطة للقيام بأعمال الإغاثة وعمليات الإنقاذ إذ تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث فيضانات مفاجئة فى أنحاء كثيرة بالبلاد.

وتشهد سريلانكا هطولا غزيرا للأمطار منذ يوم الأحد، ما دفع الحكومة إلى إصدار تحذيرات من احتمالية وقوع انهيارات أرضية فى 5 مناطق، ويذكر أن سريلانكا تعرضت فى السنوات الأخيرة لكوارث طبيعية عدة، حيث لقى أكثر من 200 شخص مصرعهم بسبب الانهيارات الطينية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية فى شهر مايو من العام الماضى.

أحد الأطفال يستخدم قارب وسط الأمطار
أحد الأطفال يستخدم قارب وسط الأمطار

 

ارتفاع شديد فى منسوب المياه
ارتفاع شديد فى منسوب المياه

 

ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه

 

الأهالى تستخدم القوارب وسط الأمطار
الأهالى تستخدم القوارب وسط الأمطار

 

أمطار غزيرة تضرب سريلانكا
أمطار غزيرة تضرب سريلانكا

 

أمطار غزيرة فى سريلانكا
أمطار غزيرة فى سريلانكا

 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

أمطار
أمطار

 

بيوت غارقة
بيوت غارقة

 

جانب من فيضانات سريلانكا
جانب من فيضانات سريلانكا

 

سحب كثيفة
سحب كثيفة

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 

مواطنون يحتمون بالشمسيات بسبب الأمطار
مواطنون يحتمون بالشمسيات بسبب الأمطار

 


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