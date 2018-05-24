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الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
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صور.. جنود كوريا الجنوبية يحرسون المنطقة الفاصلة بين الكوريتين

الخميس، 24 مايو 2018 01:33 م
صور.. جنود كوريا الجنوبية يحرسون المنطقة الفاصلة بين الكوريتين جندى كورى جنوبى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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وقف عدد من الجنود الكوريون الجنوبيون اليوم الخميس، عند نقطة تفتيش بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح، التى تفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية، فى جزيرة كانجهوا.

بدأت كوريا الشمالية، تفكيك موقع بونجى- رى للتجارب النووية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية اليوم الخميس فى إطار خطوات قلصت التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وعززت احتمالات عقد قمة مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية فى موقع بونجى-رى المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب فى شمال شرق البلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستقوم بتفجير أربعة أنفاق تحت الأرض وستغلق كل المداخل وتزيل المرافق الأخرى فى موقع بانجى رى فى وقت ما من 23 إلى 25 مايو، وستعلن بيونج يونج تاريخ وموعد محدد، غير أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية التزمت الصمت حيال هذا الأمر.

جنود كوريا الجنوبية
جنود كوريا الجنوبية

 

جانب من مشاركة الجنود
جانب من مشاركة الجنود

 

جنود كوريون جنوبيون أثناء الحراسة
جنود كوريون جنوبيون أثناء الحراسة

 

جندى كورى جنوبى بموقع المنطقة المنزوعة السلاح
جندى كورى جنوبى بموقع المنطقة المنزوعة السلاح

 

الحدود بين الكوريتين
الحدود بين الكوريتين

 

جانب من المنطقة بين الكوريتين
جانب من المنطقة بين الكوريتين

 

 


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