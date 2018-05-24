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"سي إن إن": أكثر من 8 نساء يتهمن "مورجان فريمان" بالتحرش

الخميس، 24 مايو 2018 08:35 م
"سي إن إن": أكثر من 8 نساء يتهمن "مورجان فريمان" بالتحرش "مورجان فريمان"
(رويترز)
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ذكرت قناة (سي.إن.إن) التلفزيوينة اليوم الخميس أن ما لا يقل عن ثمانى نساء اتهمن الممثل مورجان فريمان بإتيان سلوك غير لائق أو بالتحرش خلال عمله معهن فى مواقع تصوير أفلام أو فى فعاليات دعائية.

وفى إطار تحقيق فى تصرفات الممثل البالغ من العمر 80 عاما، قالت الشبكة إنها تحدثت مع 16 شخصا زعم بعضهم أيضا إتيان فريمان بسلوك غير لائق فى شركته للإنتاج (ريفيليشنز إنترتينمنت).

وعبر فريمان فى بيان عن أسفه لأى شخص تسبب فى شعوره بعدم الارتياح أو عدم الاحترام.

وقال فى البيان "أى شخص يعرفنى أو عمل معى يعرف أنى لست الشخص الذى يقصد الإهانة أو يجعل عن علم أى شخص يشعر بعدم الارتياح... أعتذر لأى شخص شعر بعدم الارتياح أو عدم الاحترام... فلم تكن تلك نيتى مطلقا".

ولم يرد ممثلون عن فريمان وشركته على طلبات لمزيد من التعليق. ولم تتمكن رويترز من تأكيد أى من هذه المزاعم على نحو مستقل.

ومنذ أكتوبر 2017 تعصف بهوليوود اتهامات عديدة بالتحرش الجنسى ضد ممثلين ومنتجين ووكلاء، مما أدى فى بعض الحالات إلى استقالات وإيقاف مشروعات.

وشملت اتهامات مماثلة رجالا فى مجالى السياسة والأعمال فى الولايات المتحدة وأوعزت الضحايا بتدشين حركة (#مى تو) على وسائل التواصل الاجتماعى من أجل تبادل قصصهن بشأن التحرش والاعتداءات الجنسية.

وفاز فريمان، الذى تمتد مسيرته الفنية لخمسين عاما مثل خلالها ما يربو على 100 فيلم، بجائزة أوسكار عام 2005 كأفضل ممثل مساعد عن دوره كملاكم سابق فى فيلم (مليون دولار بيبي).

 


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سي إن إن

مورجان فريمان

التحرش

اتهامات جنسية




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