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خالد صلاح
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سائقو الشاحنات بإيران يحتجون على انخفاض أجور نقلهم للشاحنات

الخميس، 24 مايو 2018 12:49 ص
سائقو الشاحنات بإيران يحتجون على انخفاض أجور نقلهم للشاحنات مظاهرات ايران
(أ ش أ)
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احتج سائقو الشاحنات فى ايران على انخفاض أجور نقلهم للشاحنات فى الوقت الذى ارتفعت فيه مصاريف النقل وصيانة الشاحنات بنسبة 50 بالمائة

وشمل الإضراب محافظات قزوين ولورستان واذربيجان الشرقية ومازاندران ، حيث اكد السائقون المضربون ان الاجور لاتغطى المصاريف اللازمة لتشغيل شاحناتهم.

وذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية اليوم الأربعاء أن عددا من سائقى الشاحنات وتحديدا المتعلقة بنقل الصلب احتجوا على انخفاض اجور نقلهم للشاحنات فى الوقت الذى ارتفعت فيه مصاريف النقل وصيانة الشاحنات بنسبة 50 بالمائة نتيجة التضخم فى البلاد.

و ردا على الاحتجاجات أعلنت إدارة مصنع الصلب فى - فيان كابوداراه - أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة نقل منتجاتهم ، نظرا لأن أسعار الحديد والصلب لم ترتفع.

وبالمقابل يقول السائقون إن أسعار قطع الغيار للسيارات، ولا سيما الإطارات والتأمين قد زادت، ولا يمكن على معدلات الإيجار ثابتة بالنسبة لسائقى الشاحنات.. حيث أنه لم تتغير منذ عام 2013 على الرغم من التضخم .

 


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