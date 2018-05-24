زعيم حركة الاحتجاج فى منطقة الريف بالمغرب يدخل فى إضراب عن الطعام

الرباط (أ ف ب)

أعلنت محامية من هيئة الدفاع عن زعيم حركة الاحتجاج فى منطقة الريف بشمال المغرب ناصر الزفزافى، الذى يحاكم منذ سبتمبر الماضى مع 53 متهما آخرين، ان موكلها بدأ الاربعاء اضرابا عن الطعام.

وقالت المحامية نعيمة القلاف فى بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ان الزفزافى قرر "الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام" بعدما "تعرض منذ اعتقاله لتعذيب فظيع ولمعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية".

والزفزافى هو احد 54 متهما يحاكمون منذ منتصف سبتمبر امام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف فى الدار البيضاء (غرب)، فى قضية "الحراك" الاسم الذى يطلق على الحركة الاحتجاجية التى هزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة.

والزفزافى الذى كان عاطلا عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوى وخطبه الطويلة باللغة الامازيغية الريفية، كان ملاحقا لقطعه خطبة امام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية.

وتقول جمعيات ان نحو 450 شخصا اوقفوا خلال الاحداث التى تلت مقتل بائع سمك سحقا فى عربة للنفايات فى أكتوبر 2016 اثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التى كانت نوعا من السمك يحظر صيده.