رئيس النواب العراقى: تفجير منطقة الشعلة محاولة فاشلة لتفتيت الوحدة الوطنية

بغداد(أ ش أ)

أدان رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، التفجير الإرهابى الذى استهدف المدنيين بمنطقة الشعلة فى بغداد مساء أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

ودعا الجبورى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا) اليوم الخميس، القوات الأمنية بكافة صنوفها إلى أخذ زمام المبادرة ووضع الخطط الكفيلة بالقضاء على الزمر الشريرة التى تريد السوء بالعراق وأهله وبما يحفظ أمن المواطن وسلمه، معتبرا التفجير محاولة فاشلة لتفتيت الوحدة الوطنية من قبل المجاميع الإرهابية لزعزعة امن واستقرار البلاد.

وقدم الجبورى تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وكان انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية بالقرب من متنزه ضمن مدينة الشعلة، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 15 بجروح.

من جهتها أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحارى الذى وقع فى منطقة "الشعلة" غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وجدد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التأكيد على موقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.