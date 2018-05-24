ذا دايلى بيست: FBI استهدف برمجيات روسية خبيثة لها صلة بقرصنة الحزب الديمقراطى

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى إن مكتب التحقيقات الفيدرالية قام بعملية تستهدف جزءا من برمجيات خبيثة متطورة لها صلة بنفس جماعة القرصنة الروسية التى تسللت إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية عام 2016.

وذكر الموقع فى تقرير له أن عملاء الإف بى أى مسلحون بحكم قضائى، قد سيطروا على خادم أساسى فى شبكة الكرملين العالمية المكونة من 500 ألف جهاز روتر مخترق. وتأتى هذه الخطوة لتمكين مكتب التحقيقات الفيدرالى من وضع قائمة شاملة لضحايا الهجوم ومعرفة قدرات مويكو على إعادة صياغة أهدافا.

واستهدفت عملية الإف بى أى ما سمى بـ "VPN Filter" وهو جزء من برمجيات خبيثة متطورة مرتبطة بنفس المجموعة القرصنة الروسية المعروفة بسم Fancy Bear التى اخترقت الحزب الديمقراطى وحملة هيلارى كلينتون خلال انتخابات عام 2016. وقدم الباحثين فى مجال الأمن الإلكترونى تفاصيل جديدة حول البرمجيات الخبيثة التى ظهرت فى 54 دولة منها الولايات المتحدة.

ويستغل VPN Filter ثغرات معروف لإصابة أجهزة الرواتر المكتبية التى تصنعها شركات مثل نتجير وتى بى لينك وغيرها. ويتيح للمتطفلين التنصت على حركة المرور على الإنترنت الخاصة بالضحية وسرقة بياناته.

وكان الإف بى أى يقوم بالتحقيق فى هذه الشبكة منذ أغسطس الماضى، وفقا لسجلات المحكمة عندما قام العملاء فى مدينة بيتسبرج الروسية بالسكان المحليين الذين تضررت أجهزة الرواتر المنزلية الخاصة بهم بتلك البرمجيات الروسية الخبيثة.