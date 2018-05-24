حزب الله يمتنع عن تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة اللبنانية

كتبت آمال رسلان

على الرغم من أن مشاورات الرئيس اللبنانى ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس للحكومة الجديدة لم تنتهى بعد، إلا أن سعد الحريرى حاز على عدد أصوات تخطت نصف نواب البرلمان وتمكنه من تشكيل من الحكومة الجديدة، ماعدا الكتلة النيابية لحزب الله التى رفضت تسميته.

وحتى الآن سمّى 68 نائبا الرئيس سعد الحريرى لتشكيل الحكومة وهم نواب اللقاء الديمقراطى، والتكتل الوطنى، وحركة الاستقلال، وكتلة النواب الارمن، وكتلة ضمانة الجبل، وتكتل لبنان القوى، وكتلة تيار المستقبل، ونائب رئيس مجلس النواب ايلى الفرزلى، وكتلة الوسط المستقل، والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتى.

أما كتلة الوفاء للمقاومة هى الجناح السياسى لحزب الله فى مجلس النواب اللبنانى – وعددهم 14 نائبا - فلم تسم احدا لرئاسة الحكومة لكنها أكدت استعدادها للمشاركة فى الحكومة المقبلة والتعاون الإيجابى مع من تسميه الأكثرية النيابية، فى حين لم تكشف الكتلة القومية الاجتماعية عن الاسم الذى أودعته لدى رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة.

وبدأت منذ صباح اليوم الخميس، حركة داخل قصر بعبدا بلبنان توحى ببدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، حيث أكدت مصادر لبنانية أن المشورات ستستمر لمدة يوم واحد فقط على أن يتم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساءا.