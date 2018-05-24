video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب الله يمتنع عن تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة اللبنانية

الخميس، 24 مايو 2018 12:49 م
حزب الله يمتنع عن تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

على الرغم من أن مشاورات الرئيس اللبنانى ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس للحكومة الجديدة لم تنتهى بعد، إلا أن سعد الحريرى حاز على عدد أصوات تخطت نصف نواب البرلمان وتمكنه من تشكيل من الحكومة الجديدة، ماعدا الكتلة النيابية لحزب الله التى رفضت تسميته.

 

وحتى الآن سمّى 68 نائبا الرئيس سعد الحريرى لتشكيل الحكومة وهم نواب اللقاء الديمقراطى، والتكتل الوطنى، وحركة الاستقلال، وكتلة النواب الارمن، وكتلة ضمانة الجبل، وتكتل لبنان القوى، وكتلة تيار المستقبل، ونائب رئيس مجلس النواب ايلى الفرزلى، وكتلة الوسط المستقل، والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتى.

 

أما كتلة الوفاء للمقاومة هى الجناح السياسى لحزب الله فى مجلس النواب اللبنانى – وعددهم 14 نائبا - فلم تسم احدا لرئاسة الحكومة لكنها أكدت استعدادها للمشاركة فى الحكومة المقبلة والتعاون الإيجابى مع من تسميه الأكثرية النيابية، فى حين لم تكشف الكتلة القومية الاجتماعية عن الاسم الذى أودعته لدى رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة.

 

وبدأت منذ صباح اليوم الخميس، حركة داخل قصر بعبدا بلبنان توحى ببدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، حيث أكدت مصادر لبنانية أن المشورات ستستمر لمدة يوم واحد فقط على أن يتم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساءا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يحصل على أكثرية أصوات نواب البرلمان لتشكيل الحكومة

كتلة تيار المستقبل تعلن تسميتها الحريرى رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة

بدء المشاورات لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية.. وشبه إجماع على الحريرى

الحريرى: هناك تسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية

لبنان

سعد الحريرى

حزب الله

تيار المستقبل

اخبار العرب




لا تفوتك
وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

"القضاة الأوائل" الحلقة الثامنة.. إسماعيل بن إسحاق "الإمام العلامة".. أسس المدرسة المالكية بالعراق ونقل عشرات الأحاديث الحسنة عن الرسول.. عين لأول مرة الشهادة لقوم ومنع غيرهم

"القضاة الأوائل" الحلقة الثامنة.. إسماعيل بن إسحاق "الإمام العلامة".. أسس المدرسة المالكية بالعراق ونقل عشرات الأحاديث الحسنة عن الرسول.. عين لأول مرة الشهادة لقوم ومنع غيرهم

علشان تلبسى صيفى براحتك.. اعرفى ازاى تتخلصى من اسمرار وتشققات الكوع

علشان تلبسى صيفى براحتك.. اعرفى ازاى تتخلصى من اسمرار وتشققات الكوع

سفير مصر بالكويت: المنتخب المصرى يحظى بشعبية بالغة فى الكويت

سفير مصر بالكويت: المنتخب المصرى يحظى بشعبية بالغة فى الكويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة