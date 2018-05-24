توقعات بإعادة تكليف "سعد الحريرى" لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رويترز

من المتوقع أن يكلف الرئيس اللبنانى ميشال عون السياسى السنى سعد الحريرى بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد مشاورات، اليوم الخميس، مع أعضاء البرلمان الجدد.

ومنصب رئيس الوزراء فى لبنان مخصص للسنة فى نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية ويعتبر الحريرى المدعوم من الغرب أوفر المرشحين حظا رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث نوابه فى الانتخابات التى جرت فى التاسع من مايو أيار.

ومن المقرر أن يختتم عون اجتماعاته مع النواب اليوم الخميس. ويجب أن يكلف عون الشخص الذى يحظى بتأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.

ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسى لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها بالسلاح. وفازت الجماعة وحلفاؤها بسبعين مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان وعددها 128.

ودعا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة والتى ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذى يعانى من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التى لا يمكن استمرارها.

لكن يجب أن توازن الحكومة الجديدة مثل الحكومة المنتهية ولايتها بين مصالح كل الفرقاء اللبنانيين الرئيسيين وربما يستغرق هذا وقتا.

وقال مسؤول كبير مطلع على تفكير الجماعة لرويترز إن حزب الله الذى تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية يريد ثلاث حقائب وزارية بعدما كان يحتفظ بحقيبتين فى الحكومة المنتهية ولايتها التى ضمت 30 وزيرا.

وكانت مصادر مطلعة على تفكير الجماعة قالت لرويترز إن حزب الله الذى يشغل حتى الآن مناصب حكومية هامشية يسعى أيضا للحصول على وزارات خدمية أهم فى الحكومة الجديدة.

ويعتقد حزب الله كذلك بضرورة تخصيص حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة الذين انتزعوا بعض المقاعد من تيار المستقبل بزعامة الحريرى.

ويسعى حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه فى البرلمان إلى 15.

وانتخب البرلمان أمس الأربعاء السياسى الشيعى نبيه برى وهو حليف لحزب الله رئيسا له ليواصل احتفاظه بالمنصب الذى يشغله منذ عام 1992. كما انتخب حليفا آخر لحزب الله هو إيلى فرزلى نائبا لبرى