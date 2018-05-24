video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

توقعات بإعادة تكليف "سعد الحريرى" لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس، 24 مايو 2018 10:54 ص
توقعات بإعادة تكليف "سعد الحريرى" لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ميشال عون وسعد الحريرى
رويترز
إضافة تعليق

من المتوقع أن يكلف الرئيس اللبنانى ميشال عون السياسى السنى سعد الحريرى بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد مشاورات، اليوم الخميس، مع أعضاء البرلمان الجدد.

ومنصب رئيس الوزراء فى لبنان مخصص للسنة فى نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية ويعتبر الحريرى المدعوم من الغرب أوفر المرشحين حظا رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث نوابه فى الانتخابات التى جرت فى التاسع من مايو أيار.

ومن المقرر أن يختتم عون اجتماعاته مع النواب اليوم الخميس. ويجب أن يكلف عون الشخص الذى يحظى بتأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.

ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسى لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها بالسلاح. وفازت الجماعة وحلفاؤها بسبعين مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان وعددها 128.

ودعا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة والتى ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذى يعانى من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التى لا يمكن استمرارها.

لكن يجب أن توازن الحكومة الجديدة مثل الحكومة المنتهية ولايتها بين مصالح كل الفرقاء اللبنانيين الرئيسيين وربما يستغرق هذا وقتا.

وقال مسؤول كبير مطلع على تفكير الجماعة لرويترز إن حزب الله الذى تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية يريد ثلاث حقائب وزارية بعدما كان يحتفظ بحقيبتين فى الحكومة المنتهية ولايتها التى ضمت 30 وزيرا.

وكانت مصادر مطلعة على تفكير الجماعة قالت لرويترز إن حزب الله الذى يشغل حتى الآن مناصب حكومية هامشية يسعى أيضا للحصول على وزارات خدمية أهم فى الحكومة الجديدة.

ويعتقد حزب الله كذلك بضرورة تخصيص حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة الذين انتزعوا بعض المقاعد من تيار المستقبل بزعامة الحريرى.

ويسعى حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه فى البرلمان إلى 15.

وانتخب البرلمان أمس الأربعاء السياسى الشيعى نبيه برى وهو حليف لحزب الله رئيسا له ليواصل احتفاظه بالمنصب الذى يشغله منذ عام 1992. كما انتخب حليفا آخر لحزب الله هو إيلى فرزلى نائبا لبرى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلغاء نشاطات "بيروت برايد" لحقوق المثليين فى لبنان

بالشراكة مع أمريكا دول الخليج تدرج 10 قيادات من حزب الله على قوائم الإرهاب.. حسن نصر الله ونعيم قاسم أبرز المصنفين.. السعودية: مليشيات الحزب وإيران سبب العنف فى العراق وسوريا واليمن ويعرضون لبنان للخطر

سعد الحريرى: عروبة لبنان خط أحمر

مصر تواجه لبنان فى افتتاح بطولة البحرين الدولية للسلة

اخبار عربيه

سعد الحريرى

ميشال عون

لبنان

الحكومه اللبنانيه

الرئيس اللبنانى




لا تفوتك
التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة