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بدء المشاورات لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية

الخميس، 24 مايو 2018 10:13 ص
بدء المشاورات لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية الرئيس اللبنانى ميشال عون وسعد الحريرى
كتبت آمال رسلان
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بدأت منذ صباح اليوم الخميس، حركة داخل قصر بعبدا بلبنان توحى ببدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، حيث أكدت مصادر لبنانية أن المشورات ستستمر لمدة يوم واحد فقط على أن يتم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساءا.

ويأتى بدء المشاورات وسط أنباء عن وجود إجماع لبنانى حول تسمية سعد الحريرى مجددا لتشكيل الحكومة، حيث كان الحريرى أول من التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا صباح اليوم، وأشار فى تصريح مقتضب له  بعد اللقاء ​أن "اللقاء برتوكولى ونأمل كل الخير وسأترك لكتلة المستقبل تسمية رئيس الحكومة".

وبعد الحريرى، التقى الرئيس عون الرئيس نجيب ميقاتى الذى أعلن بعد اللقاء تسمية الحريرى لرئاسة الحكومة "على ضوء المقتضيات الوطنية والتحديات فى الداخل والخارج" وقال "كتلة الوسط المستقل اجتمعت أمس ونسمى الرئيس الحريرى لتشكيل الحكومة".

ثم التقى الرئيس عون الرئيس تمام سلام الذى قال: "نحن أمام مرحلة جديدة وأتمنى أن تكون مرحلة واعدة مع رجل واعد هو الرئيس سعد الحريرى"، وأكد سلام أنه مستقل ومتحالف مع كتلة المستقبل .

 


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