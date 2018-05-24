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خالد صلاح
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الإعلام العمانى يؤكد أهمية تطوير الأداء الإعلامى بما يعزز من مكانة السلطنة

الخميس، 24 مايو 2018 04:11 م
الإعلام العمانى يؤكد أهمية تطوير الأداء الإعلامى بما يعزز من مكانة السلطنة السلطان قابوس
مسقط (أ ش أ)
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أكد وزير الإعلام العمانى الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى، أهمية تطوير الأداء الإعلامى العماني، بما يعزز من مكانة سلطنة عمان داخليا وخارجيا، من خلال تنظيم العمل الإعلامى والارتقاء بأداء الصحفيين والإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية.

جاء ذلك فى كلمة وزير الإعلام العماني، خلال حفل أقامته جمعية الصحفيين العمانية برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور عدد من المسئولين والصحفيين والإعلاميين بالسلطنة، لتكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق، تقديرا لجهودهم خلال المرحلة الماضية فى إدارة مجلس الإدارة.

وقال وزير الإعلام إن الرسالة الإعلامية العمانية تتناغم مع التوجهات السياسية للدولة، القائمة على بناء السلام ومد جسور المودة والصداقة مع مختلف الدول والشعوب، تعميقا للتواصل والحوار الإنساني، وسعيا لمزيد من التفاهم الضرورى لتوفير الأمن والاستقرار والرخاء فى المنطقة ومن حولها.

وأكد الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى أن وزارة الإعلام فى شراكة إستراتيجية مع جمعية الصحفيين العمانية التى تعتبر حاضنة لكل الإعلاميين بالسلطنة، ويعول عليها الكثير فى مجال تدريب وتأهيل الإعلاميين مهنيا وفنيا والارتقاء بمستوياتهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد بن مبارك العريمي، إن هذا التجمع الهدف منه تبادل الأفكار والآراء ومناقشة الأمور المتعلقة بالإعلام والعمل الإعلامى بالسلطنة ودوره فى خدمة قضايا المجتمع.

ووجه الدكتور العريمى الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية، لما قدموه من جهد، مشيرا إلى أن المجلس الجديد خلال هذه السنة والسنة القادمة سوف يواصل العمل لخدمة الجمعية وأعضائها فى الفترة القادمة".

 


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