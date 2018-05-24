ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار "ماكونو" بأرخبيل سقطرى إلى 19 شخصا

(أ ش أ)

ارتفع عدد المفقودين جراء إعصار "ماكونو" المدارى فى أرخبيل سقطرى اليمنى إلى 19 شخصا ، فى وقت تعانى الجزيرة اليمنية من شلل فى مناحى الحياة.

وقالت مصادر يمنية ، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس ، إن عدد السفن الغارقة والجانحة فى الأرخبيل بلغ 7 سفن ، من بينها أربعة مخصصة للصيد.

وأضافت المصادر أن 70 فى المئة من الأرخبيل بات خارج نطاق الاتصالات بسبب انقطاع الشبكات ، هذا وأجلت طواقم الدفاع المدنى فى جزيرة سقطرى عشرات العائلات فى مدينة حديبو إلى مراكز إيواء حكومية.

وهب إعصار ماكونو على جزيرة سقطرى اليمنية أمس وتسببت فى فيضانات غمرت قرى وأحياء فى الجزيرة الواقعة فى بحر العرب.