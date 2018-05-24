إلقاء القبض على مشتبه به فى الاعتداء على لاعبة التنس كفيتوفا

براغ (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية تشيكية، اليوم الخميس، أن الشرطة المحلية ألقت القبض على شخص يشتبه فى أنه من قام بالاعتداء بسكين على لاعبة التنس بيترا كفيتوفا قبل عام ونصف فى العاصمة براغ.

وأضافت وسائل الإعلام أن كفيتوفا المصنفة الثامنة عالميا تعرفت على الشخص الذى نفذ الهجوم، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن اسمه.

يذكر أنه كفيتوفا تعرضت لهجوم داخل منزلها قبل أعياد الميلاد فى 2016 وأصيبت جراء ذلك بجروح خطيرة فى الذراع الأيسر، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى أحد المستشفيات وخضعت لعملية جراحية.

وتوقفت كفيتوفا عن ممارسة أى نشاط لفترة طويلة بعد الحادث ولكنها عادت إلى الملاعب منذ عام تقريبا ودخلت مؤخرا فى 2018 إلى قائمة المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم.