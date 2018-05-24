إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطرة خلال عملية فى الضفة الغربية المحتلة

(أ ف ب)

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط "جسم ثقيل" عليه خلال عملية لاعتقال فلسطينيين فى مخيم الأمعرى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مستشفى هداسا عين كارم بالقدس فى بيان "وصل جندى إلى وحدة الصدمة فى حالة حرجة جراء إصابته بجروح من جسم ثقيل أصاب راسه خلال عمليات"، ورفضت متحدثة عسكرية تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر فلسطينية ان مواجهات جرت فى محيط مخيم الأمعرى صباح الخميس بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلى. وانتشر تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يصور دخول أكثر من عشر عربات مصفحة كبيرة إلى المخيم.

وقالت مصادر فلسطينية أن الجندى أصيب جراء "سقوط جسم على رأسه" خلال عملية عسكرية إسرائيلية لاعتقال شبان فى المخيم.

وتقوم القوات الإسرائيلية بانتظام بعمليات اقتحام ليلية فى أنحاء الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية وبالقاء القبض على فلسطينيين تتهمهم بأنهم يقومون بأنشطة معادية بها.