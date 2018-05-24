إدانة زوجين فرنسيين فى لندن بقتل مربية وحرق جثتها

رويترز

أدانت محكمة بريطانية زوجين فرنسيين اليوم الخميس بقتل مربية وحرق جثتها فى الحديقة الخلفية لمنزلهما فى لندن بعد تعرضها لما وصفته الشرطة بشهور من سوء المعاملة والتهديد والإيذاء البدنى والحبس الفعلى.

واستمعت محكمة أولد بيلى إلى دفوع ذكرت أن سابرينا كويدر (35 عاما) وأوسم مدونى (40 عاما) نسجا شبكة من الأكاذيب لتبرير تعذيب وقتل المربية صوفى ليونيت (21 عاما) وهى من شرق فرنسا.

وبلغت معاناة المربية ذروتها بسلسلة "استجوابات" أجراها الزوجان معها على مدى 12 يوما لإجبارها على الاعتراف بالعديد من الجرائم التى اتهماها بارتكابها.

وقالت مفتشة التحقيقات دومينيكا كانتينو بعد صدور الحكم "لن نعرف مطلقا حجم الرعب الذى واجهته صوفي".

وأضافت فى بيان "لا يمكننى تصور الأفكار التى كانت تدور فى ذهن صوفى وهى محتجزة كسجينة على مدى 12 يوما قبل موتها لكن يتضح من الصور المروعة التى حصلنا عليها أنها كانت فتاة مذعورة ومحطمة وهزيلة كانت على الأرجح تعلم أنها ستواجه الموت قريبا".

وحصلت صوفى على وظيفتها بعد أن التقت بشقيق كويدر فى فرنسا وبدا أن الأمور تسير على ما يرام فى بادئ الأمر.

لكن الشرطة قالت إنه اتضح مع مضى الوقت لمن يعرف صوفى أنها تتعرض لنوع غريب من القمع فى منزل تحكمه تقلبات مزاج كويدر الحادة.

ولاحظت مربيات أخريات فى المنطقة أن صوفى كانت تعتقد أن من الطبيعى أن تتقاضى أجرا ضئيلا وكانت تلمح بين الحين والآخر إلى أنها خائفة وجائعة. ويذكر صاحب مطعم للسمك والبطاطا زارته صوفى كيف كانت تتلقف الطعام وكأنها تموت جوعا.

وألقت السلطات القبض على مدونى عندما استدعى أحد الجيران رجال الإطفاء لانزعاجه من كثافة الدخان المنبعث من شعلة نار فى منزلهما فى واندزورث فى جنوب غرب لندن.

ولدى مواجهته قال إنه يشوى خروفا لكن رجال الإطفاء استدعوا الشرطة.

وسيصدر الحكم على الزوجين يوم 26 يونيو حزيران. وكانا قد اعترفا سابقا بأنهما عطلا سير العدالة بمحاولتهما منع الدفن القانونى لجثة.