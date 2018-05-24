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إجلاء أكثر من 200 أسرة لحمايتهم من آثار إعصار جزيرة "سقطرى" اليمنية

الخميس، 24 مايو 2018 03:25 م
إجلاء أكثر من 200 أسرة لحمايتهم من آثار إعصار جزيرة "سقطرى" اليمنية اعصار
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بإجلاء أكثر من 200 أسرة لحمايتهم من آثار الإعصار الذى ضرب جزيرة "سقطرى" اليمنية، كما منع الإعصار سفن الإغاثة الإماراتية من الوصول إلى الجزيرة.

ولقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء إعصار "مكونو" المدارى الذى ضرب جزيرة "سقطرى" اليمنية بأمواج هائلة وسيول غزيرة.

يذكر أن جزيرة "سقطرى" مدرجة فى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كموقع للتراث العالمى، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة بالقرب من "صلالة" واليمن المجاور صباح بعد غد.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، جزيرة "سقطرى" منطقة منكوبة بسبب تضرر كل المرافق بها نتيجة الإعصار.


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اعصار

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