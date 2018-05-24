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الخميس، 24 مايو 2018 08:50 ص
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أمريكا تطرد 2 من الدبلوماسيين الفنزويليين ردا على قرار مماثل من كاراكاس

الخميس، 24 مايو 2018 08:23 ص
أمريكا تطرد 2 من الدبلوماسيين الفنزويليين ردا على قرار مماثل من كاراكاس وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أمهلت اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين 48 ساعة من أجل مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردا على قرار فنزويلا بطرد دبلوماسيين أمريكيين .

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس أن الدبلوماسيين هما القائم بأعمال سفارة فنزويلا فى العاصمة "واشنطن" ونائب القنصل العام فى مدينة "هيوستن".

وكان وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" قد قال أمس الأربعاء أن بلاده سترد بالمثل على طرد الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" القائم بالأعمال الأمريكى بفنزويلا "تود روبنسون" ونائبه "برايان نارانجو" بعد اتهامهما بالتآمر على حكومته عبر الضغط على جماعات المعارضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الأحد الماضى وفاز بها فوزا كاسحا.

وأعلن مادورو مهلة قدرها 48 ساعة للدبلوماسيين الأمريكيين لمغادرة البلاد.

 


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امريكا تطرد دبلوماسيين فنزويليين

فنزويلا تطرد دبلوماسيين امريكيين

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