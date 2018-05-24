أمريكا تدرس خفض تمويل الأمم المتحدة بعد انضمام الفلسطينيين لوكالات تابعة لها

الامم المتحدة (أ ف ب)

أعلن مسئول أميركى، الأربعاء، أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة اضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين اليها.

وفى خطوة تعزز حضورهم الدولى انضم الفلسطينيون إلى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

كما أصدرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بيانا فى هولندا اوضحت فيه ان فلسطين باتت "الدولة ال193 الموقعة" التى تنضم اليها، ويمنع القانون الأمريكى تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة او تلك المرتبطة بها التى تمنح عضويتها لفلسطين.

وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ العام 2012، وقال المسؤول الأمريكى "موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بان جهود الفلسطينيين للانضمام الى المنظمات الدولية سابق لاوانه ويؤدى الى نتائج عكسية".

واضاف "سنراجع تطبيق القوانين الاميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين فى بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة"، وتأتى هذه الخطوة الفلسطينية وسط تصدع فى العلاقة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وابلغ منسق الامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط نيكولاى ملادينوف مجلس الأمن الاربعاء ان الفلسطينيين انضموا الى "يونيكتاد" فى جنيف و"يونيدو" فى فيينا اضافة الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التى تتخذ من لاهاى مقرا.