video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 01:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميشيل تحتفل بذكرى زفافها من أوباما.. ورئيس أمريكا السابق يلبسها حذاءها

الأربعاء، 23 مايو 2018 10:03 م
ميشيل تحتفل بذكرى زفافها من أوباما.. ورئيس أمريكا السابق يلبسها حذاءها باراك وميشيل أوباما
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

احتفلت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بعيد زفافهما، ونشرت صورة من حفل الزفاف الذى أقيم فى أكتوبر عام 1992، ويظهر فيها أوباما وهو يلبسها حذاءها.

وعلقت ميشيل على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "استيقظ باراك فى هذا اليوم وهو يعانى من نزلة برد سيئة، رقصنا طوال الليل، وبعد مرور 25 عاما مازلنا نلهو، بينما نقوم أيضًا بالعمل الجاد لبناء شراكاتنا ودعم بعضنا البعض كأفراد، لا أستطيع أن أتخيل الذهاب فى رحلة برية مع أى شخص آخر".

زفاف أوباما وميشيل
زفاف أوباما وميشيل

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرح مذكرات ميشيل أوباما "بيكامينج" نوفمبر المقبل

ميشيل أوباما رغم مهاجمتها لناخبات ترامب: نريده ناجحا لأنه قائدنا المنتخب

باراك اوباما

امريكا

رئيس امريكا السابق

ميشيل اوباما

اوباما

الولايات المتحدة

حفل زفاف




لا تفوتك
النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

النائب العام يحيل المتهمين فى حادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة العاجلة

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

وزير النقل: الخط السادس لمترو الأنفاق يمتد من الخصوص إلى المعادى الجديدة - صور

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

لماذا أغلق معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض أبوابه قبل انتهائه بـ10 أيام؟.. ارتفاع درجات الحرارة جعل المعرض بدون زبائن.. شوادر السلع الغذائية تحولت لديكورات فى المحافظات.. وتجار التجزئة المستفيد الأول من الخصومات

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

صور.. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى: أكرمنى الله بإسلام 16 أمريكيا وإسبانيا على يدى منهم إسبانية أصبحت داعية.. كتاب القرية هو الأصل لكل من يرغب فى حفظ القرآن.. وأنشأت معهد طاروط لإعداد القراء

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة.. والجمعة تسجل 37 درجة واحتمال سقوط أمطار

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة