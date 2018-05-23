ميشيل تحتفل بذكرى زفافها من أوباما.. ورئيس أمريكا السابق يلبسها حذاءها

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بعيد زفافهما، ونشرت صورة من حفل الزفاف الذى أقيم فى أكتوبر عام 1992، ويظهر فيها أوباما وهو يلبسها حذاءها.

وعلقت ميشيل على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "استيقظ باراك فى هذا اليوم وهو يعانى من نزلة برد سيئة، رقصنا طوال الليل، وبعد مرور 25 عاما مازلنا نلهو، بينما نقوم أيضًا بالعمل الجاد لبناء شراكاتنا ودعم بعضنا البعض كأفراد، لا أستطيع أن أتخيل الذهاب فى رحلة برية مع أى شخص آخر".