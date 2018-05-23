مصرف دويتشه بنك يدرس الاستغناء عن 10 الآف موظف

أ ف ب

ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن مصرف دويتشه بنك الألمانى العملاق قد يستغنى عن 10 آلاف موظف فى سعيه لإقناع المستثمرين بجديته فى العودة إلى تحقيق الأرباح.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن "مصادر مطلعة على مناقشات البنك" أن المصرف يمكن ان يستغنى عن واحد من بين كل عشرة موظفين.

ورفض متحدث باسم البنك الإدلاء باى تعليق.

إلا أن مصدرا مطلع على الخطط صرح لوكالة فرانس برس أن الأرقام التى أوردتها وول ستريت جورنال دقيقة إلى حد كبير.

وقال ان عمليات التسريح ستحدث فى جميع المناطق التى يعمل فيها البنك وستؤثر على جميع اعماله بما فيها مصرفية الافراد ومصرفية الاستثمارات وإدارة الأصول وفرعه "بوست بنك".

ومن المقرر أن يواجه مدراء البنك المستثمرين فى الاجتماع السنوى العام للبنك الخميس.

ويأتى الاجتماع بعد اسابيع من الاطاحة بالرئيس التنفيذى للبنك جون كريان ليخلفه كريتسيان سوينغ مطلع ابريل.

وفى السنوات الاخيرة شهد هذا الاجتماع نقاشات صاخبة مع تأثر البنك بالازمة المالية.