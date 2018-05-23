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مسؤول كورى جنوبى يرجح استئناف المحادثات مع الشمال بعد 25 مايو

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:12 ص
مسؤول كورى جنوبى يرجح استئناف المحادثات مع الشمال بعد 25 مايو زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية
(رويترز)
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قال متحدث باسم الرئاسة فى كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إن المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين سوف تستأنف على الأرجح بعد 25 من مايو أيار بعد انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كان يون يونج تشان المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية يتحدث للصحفيين فى واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الجنوبى مون جيه إن فى البيت الأبيض.

وألغت كوريا الشمالية الأسبوع الماضى فى اللحظة الأخيرة اجتماعا مع مسؤولين كبار من كوريا الجنوبية احتجاجا على التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن وهددت أيضا بإلغاء قمة لم يسبق لها مثيل بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

 


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