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الأربعاء، 23 مايو 2018 12:45 م
خالد صلاح
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محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا لشركة سرت بالمرادة

الأربعاء، 23 مايو 2018 12:08 م
محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا لشركة سرت بالمرادة حقل نفطى - أرشيفية
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قال متحدث باسم شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التى تديرها الحكومة إن محتجين ليبيين أغلقوا، اليوم الأربعاء، حقل نفط الراقوبة الواقع شرق البلاد والذى ينتج خمسة آلاف برميل يوميا من الخام تغذى ميناء البريقة.

يهدد المحتجون بإغلاق حقول نفط وخطوط أنابيب فى مسقط رأسهم منطقة المرادة ما لم تحسن السلطات الخدمات الحكومية.

من جانبه وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر كلمة إلى أهالي درنة، وقوات الجيش الليبى المتمركزة على تخومها، مطالبا قوات الجيش بدخول الجيش لمدينة درنة، مؤكدا أن ليبيا تمر بساعة مفصلية وحاسمة فى حربها ضد الإرهاب.
 
وأكد حفتر، فى كلمة له فجر اليوم أن التحرك العسكرى فى درنة جاء لاجتثاث وسحق الإرهابيين عقب رفضهم كل المساعى السلمية لتجنب المواجهة المسلحة؛ وأصروا على فصل درنة عن جسد الوطن الواحد، موضحا أنه أصبح على مقربة من يوم إعلان تطهير البلاد من آخر معقل للإرهاب فى أرض ليبيا الطاهرة، مضيفا: "بعد أربع سنوات من الكفاح المقدس ضد الخوارج، أصبحنا على مقربة من تحرير درنة".
 
وتابع :"أيها المقاتلون الشجعان فى محاور مدينة درنة، لم يترك لنا الإرهاب خيارا سوى قتاله"، مؤكدا أنه لا يوجد خيار إلا النصر "كما تعودنا دوما منكم، ليس أمامنا إلا أن نختار العزة والكرامة أو الذلة والمهانة".

 


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