محتجون ليبيون يغلقون حقلا نفطيا لشركة سرت بالمرادة

قال متحدث باسم شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التى تديرها الحكومة إن محتجين ليبيين أغلقوا، اليوم الأربعاء، حقل نفط الراقوبة الواقع شرق البلاد والذى ينتج خمسة آلاف برميل يوميا من الخام تغذى ميناء البريقة.

يهدد المحتجون بإغلاق حقول نفط وخطوط أنابيب فى مسقط رأسهم منطقة المرادة ما لم تحسن السلطات الخدمات الحكومية.

من جانبه وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر كلمة إلى أهالي درنة، وقوات الجيش الليبى المتمركزة على تخومها، مطالبا قوات الجيش بدخول الجيش لمدينة درنة، مؤكدا أن ليبيا تمر بساعة مفصلية وحاسمة فى حربها ضد الإرهاب.