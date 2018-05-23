video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قاضى قضاة فلسطين يدعو العرب للرد على استفزازات السفير الأمريكى بحق الأقصى

الأربعاء، 23 مايو 2018 12:13 م
قاضى قضاة فلسطين يدعو العرب للرد على استفزازات السفير الأمريكى بحق الأقصى قاضى قضاة فلسطين محمود الهباش
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، الحكومات، والمنظمات، والشعوب العربية والإسلامية للرد على تطاول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على العقيدة الإسلامية.

واعتبر الهباش - فى بيان اليوم الأربعاء، "ظهور فريدمان مع صورة كبيرة للحرم القدسى الشريف وتم فيها إزالة قبة الصخرة المشرفة ووضع صورة الهيكل المزعوم مكانها، خطوة استفزازية تمثل إشارة عنصرية وتحريضا إجراميا على هدم المسجد الأقصى المبارك، وتبنيا واضحا لمزاعم المتطرفين اليهود حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس".

وقال "إن إزالة الأماكن المقدسة الإسلامية فى مدينة القدس هو هدف عنصرى للمتطرفين واليمين المتطرف الذى يحكم دولة الاحتلال، وأن الغاية المنشودة لهؤلاء المجرمين ومن ضمنهم المستوطن الإرهابى ديفيد فريدمان، هى محو الفلسطينيين من القدس وتهجيرهم منها".

وأضاف الهباش "أن مدينة القدس هى تراث عربى وإسلامى خالص لا حق لغير المسلمين فيه وفق الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وأن محاولات دولة الاحتلال تزييف الحقائق وتزوير التاريخ، لن يكتب لها النجاح حتى وان اجتمعت خلفها كل عناوين الشر والظلم فى العالم والتى تقودها الإدارة الأمريكية الحالية"، مطالبا الدول العربية والإسلامية بوقفة واضحة وصريحة لحماية المسجد الأقصى المبارك من المؤامرة والجريمة التى تقودها الولايات المتحدة ضد قبلة المسلمين الأولى وثالث أقدس مسجد على وجه الأرض.

كما وجه نداء عاجلا لكل المسلمين لإغاثة المسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان، محذرا من الخطوات الإسرائيلية المتلاحقة فى مدينة القدس التى تمهد الطريق لحرب دينية ستحرق الأخضر واليابس وسيكتوى بنارها الجميع.

وقال الهباش "يجب ألا نقبل بأقل من اعتذار صريح منه شخصيا ومن الإدارة الأمريكية إضافة إلى سحبه نهائيا وإلغاء القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإغلاق المستوطنة الأميركية التى تم افتتاحها فى القدس وتسميتها سفارة زورا وبهتانا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يقرر إجراء جلسات "الكابنيت" بمكان محصن تحت الأرض فى القدس

الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب العامود فى القدس بالحواجز الحديدية

صور.. إسرائيل تعتم على جرائمها بتنظيم كرنفال رياضى بمشاركة ميسى.. نجم برشلونة يزور الأراضى المحتلة بعد أيام من نقل السفارة الأمريكية للقدس.. مباراة ودية فى الذكرى 70 للنكسة.. و620 ألف دولار تكلفة تأمين البرغوث

"المحامين العرب" يطالب بالتواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية للدفاع عن القدس

فلسطين

القدس

سفير امريكا باسرائيل

المسجد الاقصى

قاضى قضاه فلسطين




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة