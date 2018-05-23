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ظريف: واشنطن أصبحت رهينة لجماعات ضغط فاسدة

الأربعاء، 23 مايو 2018 04:10 م
ظريف: واشنطن أصبحت رهينة لجماعات ضغط فاسدة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
أ ش أ
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وصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بشأن إيران بأنها "عارية عن الصحة" وتستند إلى "أوهام قديمة" وقال إن واشنطن باتت رهينة لجماعات ضغط.

وقبل يومين قال بومبيو إن واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران إذا لم تحجم نفوذها الإقليمى والعسكرى واتهم طهران بدعم جماعات مسلحة فى دول مثل سوريا ولبنان واليمن.

وقال ظريف إن بومبيو كرر مزاعم قديمة ضد طهران "بلهجة أقوى وأقل تهذيبا".

وأضاف فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى "بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين يعيشون فى أوهام قديمة... لقد أصبحوا رهائن لجماعات ضغط فاسدة".


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محمد جواد ظريف

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