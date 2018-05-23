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صور.. مصرع وإصابة 27 شخصا فى انفجار مخزن للألعاب النارية بإسبانيا

الأربعاء، 23 مايو 2018 11:11 م
صور.. مصرع وإصابة 27 شخصا فى انفجار مخزن للألعاب النارية بإسبانيا جانب من الانفجار
(أ ش أ) تصوير (رويترز)
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لقى شخص مصرعه وأصيب 26 آخرون إثر وقوع انفجار، اليوم الأربعاء، داخل مخزن للألعاب النارية شمال غرب إسبانيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع فى منطقة "جلاسيا" القريبة من الحدود مع البرتغال، وأن هناك 7 أطفال من بين المصابين.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنازل المجاورة للمخزن، وأنه كان قويا لدرجة شعر بها سكان المناطق الواقعة على بعد عدة كيلومترات من موقعه.

ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن أسباب وقوع هذا الانفجار.

القوات الإسبانية حاول السيطرة علي الحريق
القوات الإسبانية حاول السيطرة علي الحريق

 

تحطم سيارة
تحطم سيارة

 

تصاعد الدخان
تصاعد الدخان

 

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

 

محاولة السيطرة علي الحريق
محاولة السيطرة علي الحريق

 


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