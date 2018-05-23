صور.. مصرع وإصابة 27 شخصا فى انفجار مخزن للألعاب النارية بإسبانيا

(أ ش أ) تصوير (رويترز)

لقى شخص مصرعه وأصيب 26 آخرون إثر وقوع انفجار، اليوم الأربعاء، داخل مخزن للألعاب النارية شمال غرب إسبانيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع فى منطقة "جلاسيا" القريبة من الحدود مع البرتغال، وأن هناك 7 أطفال من بين المصابين.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنازل المجاورة للمخزن، وأنه كان قويا لدرجة شعر بها سكان المناطق الواقعة على بعد عدة كيلومترات من موقعه.

ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن أسباب وقوع هذا الانفجار.



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