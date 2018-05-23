صور.. كوريا الشمالية تسمح لإعلاميين جنوبيين حضور تدمير موقع نووية

(أ ف ب)

أعلنت سيول اليوم الأربعاء أن بيونج يانج منحت فى اللحظة الأخيرة إعلاميين كوريين جنوبيين الضوء الأخضر لحضور تدمير الموقع الذى أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية.

وكانت بيونج يانج قد قالت فى وقت سابق من هذا الشهر انها أعدت لتدمير "كامل" لمنشأة بونجي رى للتجارب النووية فى المنطقة الجبلية شمال شرق البلاد.

وتلقى عدد قليل من الإعلاميين الأجانب دعوة لحضور عملية التدمير.

ومن بكين توجه عشرات الصحفيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا الى مدينة وونسان الشمالية على متن طائرة مستأجرة، حيث سينتقلون من هناك الى موقع التجارب النائى فى رحلة تستغرق 20 ساعة بواسطة القطار ثم الحافلات.



الصحفيين الجنوبيين



الصحفيين المشاركين



الصحفيين يتوجهون إلي كوريا الشمالية